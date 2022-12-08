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Новая напасть: синоптики рассказали о новой погодной аномалии, которая обрушится на Казань в конце недели

Новая напасть: синоптики рассказали о новой погодной аномалии, которая обрушится на Казань в конце недели

Фото: vsegda-pomnim.com

В Казани резко изменится погода, на смену аномальным морозам придет аномальное тепло. Об этом сообщил профессор Казанского федерального университета, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

Уже в субботу, 10 декабря, по его словам случится перелом, который станет следствием прихода циклона из Северной Атлантики.

Погода станет иной за выходные, потеплеет, пойдет снег.

Ранее мы сообщали о том, как в Татарстане ожидали лютое ночное похолодание.

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