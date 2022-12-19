"Кошмарные условия": Вильфанд предупредил Татарстан о крайне неприятной и аномальной погоде

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил несколько регионов РФ о предстоящей аномальной и опасной погоде - сочетании ледяных дождей и трескучих морозов. По словам эксперта, которого цитирует "Российская газета", особенно тяжело придется жителям Башкирии и Татарстана. Там непогода развернется во всей тяжести своего "характера".

Регионы Поволжья ожидают опасные погодные явления. 19 декабря на большей части округа пройдут сильные осадки – снег, мокрый снег, дождь. Синоптик предупреждает о гололеде, налипании мокрого снега и усилении ветра до 20 м/с.

Костромскую, Ярославскую, Ивановскую, Владимирскую области ожидают морозы до 15-18 градусов. Еще более сильное падение температуры произойдет в Кировской, Свердловской областях и Пермском крае, где столбик термометра опустится до 22-26 градусов, что ниже нормы.