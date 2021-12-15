Уволят ли Слуцкого, уедет ли Хвича и будет ли усиление? Чего ждать от Рубина после зимнего перерыва?

Российский футбол ушел на паузу, а это значит, что настало время подводить итоги летне-осенней части сезона Российской Премьер-Лиги.

Казанский «Рубин», который по итогам прошлого сезона занял четвертое еврокубковое место, а минувшим трансферным окном неплохо усилился качественными легионерами, а также сумел удержать Хвичу Кварацхелию в клубе, рассматривался многими футбольными экспертами и специалистами, как один из претендентов если не на чемпионство, то как минимум на борьбу за выход в Лигу Чемпионов.

На выходе же мы имеем, что к 18 туру команда Леонида Слуцкого располагается на десятом месте, а по очковому запасу находится даже ближе к зоне вылета, нежели к зоне еврокубков. Но так ли все плохо на самом деле? Давайте разбираться.

Если апеллировать к предыдущему сезону, то в нем к 18 туру «Рубин» шел лишь девятым, однако, от заветной еврокубковой строчки казанцы отставали всего на 3 очка, сейчас же на целых 9. Так что аргумент, что рубиновые идут по схеме прошлого сезона ныне может быть уже неактуальным. Однако, именно им в последнее время пытаются откреститься от нынешних проблем. Мол, в прошлом сезоне же получилось весной разрулить ситуацию, так почему не должно получиться в этом? Об этом, например, недавно заявил и экс-полузащитник казанского «Рубина» Денис Макаров.

«Болельщики просят убрать Слуцкого? Для чего убирать? Не вижу смысла. Команда новая: нужны сборы, чтобы пройти подготовку. Ребята должны понять установки. Думаю, во второй части сезона всё будет совсем по-другому. Так было и в прошлом чемпионате, когда я выступал за «Рубин»» - сказал Макаров в интервью «Чемпионату».

Но во-первых, сейчас отставание далеко не 3 очка, а в три раза больше, а во-вторых, даже в прошлом сезоне несмотря на невероятные результаты весной (25 очков из 33 возможных - второй результат после «Локомотива»), команда все равно не показывала какого-то сверхкачественного футбола и скорее набирала очки не благодаря, а вопреки.

Однако, есть и свои плюсы. Так называемый «кризис» вполне себе может сподвигнуть руководство клуба на активность в зимнее трансферное окно. Но есть ограничения. Прямо сейчас у «Рубина» в составе имеется 8 легионеров, и вряд ли кто-то из них покинет Казань уже этой зимой. Поэтому основным направлением в зимнее трансферное окно должен стать внутренний рынок.

«Селекция – вещь круглогодичная. Но все понимают, что наши легионерские позиции заняты. Поэтому селекция возможна только по русским игрокам и тем, кто не попадает под лимит» - заявил Слуцкий после проигрышного матча против «Крыльев Советов».

Уже сейчас ведутся конкретные переговоры по переходу нападающего «Спартака» Александра Ломовицкого, которые не скрывает даже генеральный директор казанцев Рустем Сайманов. Также чуть ранее сообщалось об интересе со стороны «Рубина» к Александру Сутормину («Зенит»), Арсену Адамову («Урал»), Александру Юшину («Нефтехимик»), Егору Тесленко (КАМАЗ), а также Артему Мещанинову («Балтика»). Не исключено, что к кандидатуре кого-то из них в «Рубине» вернуться уже этой зимой.

А все в том же интервью после матча в Самаре главный тренер казанцев заявил, что не думает, что команда как-то кардинально изменится этой зимой, и основной акцент в любом случае будет сделан именно на тот материал, что есть в распоряжении прямо сейчас.

«Не думаю, что команда сильно изменится в межсезонье. Основную ставку будем делать на то, чтобы провести предсезонку теми силами, что есть – Тальби и Дрейер с нами её не проходили» - сказал Леонид Слуцкий.

Действительно, ни Монтассар Тальби, ни Андерс Дрейер не проходили летние предсезонные сборы вместе со всем составом, поскольку были приобретены уже по ходу сезона. В таком случае слова Дениса Макарова о важности предсезонных сборов в командах Слуцкого имеют больший вес. Но помимо возможного усиления у «Рубина» появляется еще одна проблема, как бы зимой и вовсе не стать слабее.

Этим летом, наверняка, только глухой не мог слышать новостей о том, что грузинский полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия вот-вот покинет Казань и уедет куда-нибудь в европейский топ-клуб. В итоге, как оказалось, все эти разговоры были пустыми и беспочвенными, а сам молодой грузин остался в России. После чего невольно попал в кризис и депрессию, которые в последствии перенеслись и на всю команду.

При этом несмотря на тусклую игру за клуб (1+3 в 17 матчах), Хвича не подешевел на трансферном рынке. Сейчас он продолжает стоить 18 миллионов евро, как и полгода назад. Во многом, все это благодаря блестящему перфомансу футболиста в отборе к ЧМ-2022 против Швеции, когда дубль грузина фактически подарил путевку на мундиаль сборной Испании.

Как видим, Кварацхелия все еще в состоянии показывать искрометный футбол, но только не в «Рубине». Не исключено, что если этой зимой в Казань по Хвиче все-таки поступит стоящее предложение от серьезного клуба, то футболист сиюминутно отправится в Европу. А если же такового не будет, то трансфера вновь придется ждать, как минимум до лета.

Еще одну возможную потерю «Рубина» этой зимой уже опроверг сам президент клуба Рустем Сайманов. После череды неудачных результатов, в прессе всерьез заговорили о возможности отставки главного тренера Леонида Слуцкого. Однако, слухам было суждено остаться лишь слухами. Уже спустя сутки Сайманов дал понять, что в руководстве полностью доверяют нынешнему главному тренеру.

«Тренерский вопрос в клубе даже не поднимался. Итоги первой части сезона оцениваю как ожидаемые. У «Рубина» были проблемы по ходу чемпионата — сейчас мы планируем трансферы, ищем, кем можно усилиться в зимнее трансферное окно» - заявил генеральный директор рубиновых в интервью «Чемпионату».

Так что еще не ясно предстанет ли этой весной «Рубин» с Хвичей в составе, но то, что на тренерском мостике к тому времени будет виднеться Слуцкий - это почти сто процентов.

Впереди у главного тренера целые зимние сборы, результатом которых станет весенняя часть сезона 2021/22. Не стоит также забывать, что «Рубин» все еще участвует в розыгрыше Кубка России. Поэтому вариант пробиться в ту же Лигу Европы через кубок выглядит вариантом более вероятным, нежели через чемпионат. Так что дать время Слуцкому видится самым оптимальным решением. Чехарда с тренерами еще никогда не приводила в Казани ни к чему хорошему.

Всегда хочется верить в лучшее, но отрыв от лидеров уж слишком велик. Если команда и сможет выйти весной на оптимальный уровень, то думается, что целесообразнее всего будет бросить силы именно на Кубок России. Всего четыре победы - и ты получаешь трофей, прямую путевку в Лигу Европу, а также спасаешь провальный сезон. Что может быть проще?