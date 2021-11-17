Казанский "Ак Барс" в рамках очередного игрового дня Континентальной Хоккейной Лиги в Москве обыграл "Спартак" со счетом 0:1. Единственную шайбу в матче забросил нападающий казанцев Никита Дыняк. Этот выигрыш стал для "Ак Барса" третьим в четырех последних играх. С 38 очками клуб из столицы Татарстана закрепился на 4 строчке в Восточной конференции.

Кроме того, для главного тренера барсов Дмитрия Квартальнова эта победа стала пятисотой за все время выступления в КХЛ. Это первый человек в истории лиги, которому удалось достичь данной отметки.