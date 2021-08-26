Капитан казанского "Ак Барса" и легенда клуба Данис Зарипов объявил о завершении своей карьеры после этого сезона. Сезон 2021/22 станет для Зарипова последним в его игровой карьере. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.
Вот как прокомментировал эту ситуацию сам Данис:
− Этим летом я много думал о своей карьере и игровом будущем. Я рад, что переговоры прошли хорошо, и мы с «Ак Барсом» смогли договориться. Я пришёл в клуб ровно 20 лет назад, и этот сезон станет для меня последним в игровой карьере. Я готов делать всё, чтобы юбилейный год «Ак Барса» стал победным для нас. Верю, что мы способны на это вместе, впереди нас ждёт долгий сезон. Благодарю руководство республики и «Татнефти» за внимание и поддержку – в команде это всегда видят и ценят.
комментарии