Капитан казанского "Ак Барса" и легенда клуба Данис Зарипов объявил о завершении своей карьеры после этого сезона. Сезон 2021/22 станет для Зарипова последним в его игровой карьере. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Вот как прокомментировал эту ситуацию сам Данис:

− Этим летом я много думал о своей карьере и игровом будущем. Я рад, что переговоры прошли хорошо, и мы с «Ак Барсом» смогли договориться. Я пришёл в клуб ровно 20 лет назад, и этот сезон станет для меня последним в игровой карьере. Я готов делать всё, чтобы юбилейный год «Ак Барса» стал победным для нас. Верю, что мы способны на это вместе, впереди нас ждёт долгий сезон. Благодарю руководство республики и «Татнефти» за внимание и поддержку – в команде это всегда видят и ценят.

Напомним, что Данис Зарипов является абсолютным рекордсменом по количеству выигранных Кубков Гагарина. Дважды он брал главный хоккейный трофей России с магнитогорским "Металлургом" и три раза в составе казанского "Ак Барса".