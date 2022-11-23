В первой половине этого года 66 % обратившихся за государственной поддержкой семей не смогли добиться выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет.

К такому выводу пришли специалисты Счетной палаты Татарстана. Высокая степень отказов наблюдается и в отношении тех, кто пытался оформить ежемесячные выплаты по рождению первенца - 38%.

Аналитики считают, что степень отказов в получении пособий в Татарстане неуклонно растет год от года. Это может быть связано с достаточно высокими доходами в среднедушевом выражении, а также с предоставлением не всего необходимого пакета документов.

Минсоцзащиты региона рекомендовано повысить уровень информированности татарстанцев в части предоставления необходимых для получения выплат бумаг.

Ранее мы сообщали, что с января 2023 года часть россиян получит новые увеличенные выплаты до 22 тысяч рублей.