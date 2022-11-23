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Уже в январе 2023: части россиян пообещали рекордные индексации выплат - можно получить 22 тысячи рублей

Уже в январе 2023: части россиян пообещали рекордные индексации выплат - можно получить 22 тысячи рублей

Фото: b17.ru

В 2023 года пенсия для неработающих пенсионеров в России будет увеличена на 4,8%. К конце года среднегодовой размер выплаты достигнет 21 864 рублей, пишет "МК".

В 2024 году индексация будет меньше - 4,6%, а в 2025 году планируется индексировать выплаты по старости дважды - на 4% в феврале и на 3,6% в апреле.

"Совокупный размер индексации 2023 и 2024 годов с учетом индексации, проведенной досрочно с 1 июня 2022 года на 10%, обеспечивает превышение прогнозируемой инфляции за предшествующий год (2022-й и 2023-й) нарастающим итогом", — говорится в материалах к проекту бюджета.

Глава Минтруда РФ Антон Котяков отметил, что принято решение о поэтапной индексации, чтобы поддержать пожилых в условиях стремительного подорожания всего вокруг.

"С 1 июня страховые и социальные пенсии по поручению президента были проиндексированы на 10%. С 1 января предлагается повысить страховые пенсии еще на 4,8%, что обеспечит прибавку в среднем размере 1000 рублей. Таким образом, суммарное повышение страховых пенсий за год превысит 15% что больше прогнозного уровня инфляции 2022 года (12,4%)", — заявил Котяков.

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