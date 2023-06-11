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Решили в последний момент: выходного в День России не будет

Решили в последний момент: выходного в День России не будет

Фото: открытые источники

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В текущем году праздничный день — 12 июня попадает в календаре на понедельник, что означает, по закону, что отдыхать россияне должны три дня - 10,11 и 12 июня.

Первым рабочим днем сокращенной четырехдневной недели будет 13 июня.

Но некоторые россияне не смогут отдыхать в понедельник, 12 июня.

На свои рабочие места должны будут выйти работники производств непрерывного цикла и сотрудники оперативных служб, например, медики скорой, полицейские, пожарные и другие.

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