Привыкают потихоньку: на Украине составили расписание прилета российских ракет

На Украине потихоньку привыкают с регулярным массированным ударам со стороны ВС РФ, а потому даже надумали отслеживать прилеты ракет по часам, в связи с чем составили расписание.

Об этом сообщает телеграм-канал "Осташко! Важное".

Так, прилетов в Киев стоит ожидать с 13:27 до 14:55, в Львов с 13:55 до 15:30. Бердичев должен быть начеку с 13:30 до 15:00, Хмельницкий — с 13:40 до 15.10.

Также есть информация о временных промежутках по Одессе, Кривому Рогу, Днепру, Житомиру, Николаеву и Запорожью. Вероятно, расписание составлено украинскими военными с учетом спутниковых данных, предположила "РГ".

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