Одно пальмовое масло: Роскачество назвало конфеты, которые лучше не покупать

Порадовать ребенка или себя любимого конфетой приятно, но не всегда полезно. Под красивыми коробками и внутри не менее ярких фантиков порой скрывается такая гадость, что врага этим угощать не рекомендуется.

К такому выводу пришли эксперты Роскачества после того, как исследовали 22 торговых марки сладких детских наборов.

В состав наборов входили конфеты различные - ирис и шоколад, леденцовая карамель, батончики.

22 набора направили в лабораторию, сертифицированную для подобных изысканий. Каждый проверили на предмет безопасности и соответствия ГОСТам. Оказалось, что нет нареканий исключительно к одному детскому сладкому набору - производителя Only.

Остальные 21 набор были забракованы сразу по ряду параметров - в конфетах нашли большое количество заменителей, пальмового масла, красителей и химических усилителей вкуса, консерванты. Нашли даже образцы с этиловым спиртом. А потому сладкие наборы детям в Роскачестве не советуют.