Нервотрепка, груда книг и открытых вкладок в браузере, почти дергающийся глаз... Нет, это вы не к экзамену готовитесь, а к покупке недвижимости. Согласимся, процесс непростой. Все мы хотим жить в уютном месте, которое будем называть своим домом. Но как разобраться в бесконечных ипотечных программах, льготных условиях? А как выбрать квартиру, чтобы не пожалеть? И как учесть все?!

Без паники. Для этого есть специально обученные люди. Редакция ProKazan связалась с проверенными агентствами недвижимости нашего города, которые каждый день помогают казанцам найти свое уютное гнездышко. А специально для читателей мы попросили рассказать об эксклюзивных акциях и предложениях. Вам будет из чего выбирать!