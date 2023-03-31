Ипотека за 1 рубль в месяц и бесплатный подбор:
Редакция ProKazan.ru выяснила, как выгодно покупать недвижимость в Казани
Нервотрепка, груда книг и открытых вкладок в браузере, почти дергающийся глаз... Нет, это вы не к экзамену готовитесь, а к покупке недвижимости. Согласимся, процесс непростой. Все мы хотим жить в уютном месте, которое будем называть своим домом. Но как разобраться в бесконечных ипотечных программах, льготных условиях? А как выбрать квартиру, чтобы не пожалеть? И как учесть все?!

Без паники. Для этого есть специально обученные люди. Редакция ProKazan связалась с проверенными агентствами недвижимости нашего города, которые каждый день помогают казанцам найти свое уютное гнездышко. А специально для читателей мы попросили рассказать об эксклюзивных акциях и предложениях. Вам будет из чего выбирать!
"RIELTY" — агентство недвижимости полного цикла.

Эксперты работают с недвижимостью и подберут варианты для жизни и выгодных инвестиций. Агентство "RIELTY" работает только с надёжными застройщиками в Казани и других регионах России. Также вам помогут подобрать и реализовать недвижимость в Турции и ОАЭ.

Вместе с Rielty можно:
→ продать квартиру и купить новую за 1 месяц;
→ взять квартиру в ипотеку всего за 1 рубль в месяц;
→ бесплатно подобрать квартиру мечты.
ул. Декабристов, д.85б, 12 этаж
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Агентство недвижимости "МАКСАТ" основано в 2022 году Сагировой Алией Азатовной. Компания молода, но с первого года задала для себя высокую планку.

Агентство "Максат" гарантирует:
→ обеспечение достойного качества услуг;
→ внимательное отношение к каждому клиенту;
→ оперативное решение любых задач.

За недолгое время компания "Максат":
→ стала членом Гильдии риэлторов РТ;
→ начала работать со всеми застройщиками города Казани;
→ предстала ключевым партнерам таких банков, как Сбербанк, Ак барс, ВТБ, Росбанк, Альфа-Банк, Россельхозбанк и т.д.
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ул. А. Камалеева, 6, офис 1001
Агентство недвижимости "СТОЛИЦА” оказывает услуги по:
→ купле-продаже жилой и коммерческой недвижимости, приватизации,
→ оформлению в собственность и межеванию земельных участков,
→ принятию наследства,
→ сделкам с использованием материнского капитала,
→ кредитному брокериджу,
→ правовому заключению (экспертная оценка благонадежности продавца с глубоким анализом рисков приобретения недвижимости).

"Качественное обслуживание, безопасность при совершении сделок на рынке недвижимости - вот кредо нашей компании. Мы трудимся на благо наших клиентов", — поделился основатель компании.
ул. Чистопольская, д. 79
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Редакция PROKAZAN.RU желает вам найти своё уютное гнездышко!