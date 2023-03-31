→ Скидка льготным категориям граждан.
Скидка 10% от размера стоимости услуг агентства предоставляется ветеранам, пенсионерам, людям с инвалидностью и многодетным семьям на услуги по продаже, покупке недвижимости.
→ Скидка при повторном обращении.
Клиентам повторно обратившимся за услугой по продаже, покупке недвижимости предоставляется скидка в размере 10% от стоимости услуг.
→ Бонус за рекомендацию!
Бонус 10% от размера стоимости услуг агентства предоставляется за рекомендацию наших услуг и агентства.