Контрактники из татарстанского именного батальона "Алга" не получают выплат, которые были им обещаны

Контрактникам из именного татарстанского батальона "Алга" якобы не выплачивают обещанных денег. Также у них кончаются медикаменты, не хватает теплой зимней одежды и обмундирования, пишет 116.RU со ссылкой на одного из бойцов по имени Максим.

По его словам, мужчины выехали из Казани в Новочеркасск 10 ноября и уже 12 ноября подписали контракт.

"В Новочеркасске мы получили обмундирование — зимнюю одежду, летнюю одежду, выдали берцы зимнесезонные. На весну, в общем. И нас отправили на учения в Мулино в Нижегородскую область. Сами понимаете, какие тут стоят морозы — как и у нас в Татарстане. У нас вся группа приехала 8 человек, один сразу слег в госпиталь с двухсторонним воспалением легких", — рассказал Максим.

По его словам, добровольцы использую медикаменты из своих запасов, сделанных еще дома, в Татарстане. Но лекарства уже заканчиваются. При этом Максим убежден, что татарстанцы чуть ли не единственные, что так и не получает обещанных ранее выплат от региона.

"Буквально неделю назад приехали мужики из Марий Эл — им уже полностью выплатили все региональные. Ульяновская область — то же самое, все получили, им еще и каждый день по 2 тысячи рублей начисляется. Общались с контрактниками из Башкортостана — им тоже всё выплачивают. Одни мы из Татарстана ни копейки не увидели, хотя было обещано, что каждую неделю будет приходить по 15 тысяч рублей", — пояснил контрактник.

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