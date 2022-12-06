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В Татарстане простились еще с одним погибшим мобилизованным: жене о его смерти сообщили власти

В Татарстане простились еще с одним погибшим мобилизованным: жене о его смерти сообщили власти

Фото: Пруфы

В Мамадышском районе Татарстана в селе Соколка попрощались с мобилизованным 24 сентября Павлом Зуевым. Он жил с семьей в Набережных Челнах, но похоронен на родине.
Павел погиб в зоне СВО на Украине.

О смерти супруга его жене Юлии Зуевой сообщил глава района Набережных Челнов.

"В обед ко мне пришли глава Комсомольского района и военный комиссар, предоставили официальное свидетельство о смерти", - сообщила вдова.

Отпевание, пишут "Пруфы", состоялось в Храме преподобного Серафима Саровского в поселке ЗЯБ, а похоронили его в Мамадышском районе.

Ранее мы сообщали, что российский политолог предсказал катастрофу украинской армии.

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