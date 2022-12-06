В Татарстане простились еще с одним погибшим мобилизованным: жене о его смерти сообщили власти
Фото: Пруфы
В Мамадышском районе Татарстана в селе Соколка попрощались с мобилизованным 24 сентября Павлом Зуевым. Он жил с семьей в Набережных Челнах, но похоронен на родине.
Павел погиб в зоне СВО на Украине.
О смерти супруга его жене Юлии Зуевой сообщил глава района Набережных Челнов.
"В обед ко мне пришли глава Комсомольского района и военный комиссар, предоставили официальное свидетельство о смерти", - сообщила вдова.
Отпевание, пишут "Пруфы", состоялось в Храме преподобного Серафима Саровского в поселке ЗЯБ, а похоронили его в Мамадышском районе.
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