В Татарстане простились еще с одним погибшим мобилизованным: жене о его смерти сообщили власти

В Мамадышском районе Татарстана в селе Соколка попрощались с мобилизованным 24 сентября Павлом Зуевым. Он жил с семьей в Набережных Челнах, но похоронен на родине.

Павел погиб в зоне СВО на Украине.

О смерти супруга его жене Юлии Зуевой сообщил глава района Набережных Челнов.

"В обед ко мне пришли глава Комсомольского района и военный комиссар, предоставили официальное свидетельство о смерти", - сообщила вдова.

Отпевание, пишут "Пруфы", состоялось в Храме преподобного Серафима Саровского в поселке ЗЯБ, а похоронили его в Мамадышском районе.

Ранее мы сообщали, что российский политолог предсказал катастрофу украинской армии.