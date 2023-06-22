Конец будет таким же, как и 80 лет назад: гениальный математик Григорий Кваша вычислил точный исход конфликта

Российский гений математики Григорий Кваша заявил, что знает вероятности развития конфликта в ближайшее время. По его словам, все числа указывают на интересное совпадение с временами 80-летней давности.

Сейчас Запад замахнулся железным технологическим кулаком против России.

Так было и в годы Великой Отечественной. Но тогда при Курской битве советские воины обломали Западу кулаки, сейчас же все повторится точно так же.

Летом 2023 года, считает математик западные страны, обиженные расправой над их "железным кулаком" подложат России большую подлость, считая ее изящным политическим решением, умным ходом.

"Но нет против Империи сильных ходов", - утверждает Кваша.

