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Исход будет таким же, как и 80 лет назад: непревзойденный математик вычислил точный исход конфликта

Исход будет таким же, как и 80 лет назад: непревзойденный математик вычислил точный исход конфликта

Фото: открытые источники

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Гениальный математик и предсказатель Григорий Кваша произвел расчеты и пришел к выводу, что международный конфликт далее может развиваться строго по одному вектору возможных событий. Для России начнется совершенно иное время, время ее продуктивности.

Несмотря на то, что Запад направил свой технологический мошный кулак на нашу страну, финал, по словам Кваши, будет совершенно идентичным с тем, который имел место 80 лет назад. Тогда в Курской битве случился ощутимый перелом в пользу СССР.

Летом 2023 года, согласно подсчетам математика, Россию может ждать кризис. НАТО и США решатся на довольно подлый ход, который будет им самим казаться сильным.

"Но нет против Империи сильных ходов", - утверждает Кваша в Дзен-канале "Городские легенды".

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