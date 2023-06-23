Великий математик, российский гений Григорий Кваша, поставивший математику на службу астрологии, заявил, что его расчеты точно указали на исход противостояния России с коллективным Западом и Украиной.

Кваша указал на высокую вероятность повторения событий 80-летней давности. Тогда Запад бросил против СССР "железный кулак", технологии, которых в Союзе не было. Но кулак обломали при Курской дуге, а технологии спалили.

Сейчас ситуция точно такая же, отметил Кваша. Впрочем, история циклична, как и простые числа, а потому все закончится для Запада как 80 лет тому назад. Огорченные и разочарованные западные политики попытаются придумать против РФ летом крутой ход.

"Но нет против Империи сильных ходов", - утверждает Кваша.