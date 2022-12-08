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"Будут большие штрафы!": в Татарстане вводится особый режим, который будет действовать с 19 декабря

"Будут большие штрафы!": в Татарстане вводится особый режим, который будет действовать с 19 декабря

Фото: ria.ru

В преддверии новогодних праздников в Татарстане вводится особый противопожарный режим, который начнет действовать уже 19 декабря и продлится до 8 января 2023 года. Такое постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

В обозначенный период нельзя пользоваться пиротехникой, за исключением бенгальских огней и хлопушек. Нельзя применять их на расстоянии менее 500 метров от заправок, промышленных объектов и транспорта, менее 30 метров от дорог, домов и массовых скоплений людей.

До 15 декабря будут готовы специальные памятки, которые помогут оповестить население об ограничениях и ответственности за нарушения. Обычно нарушения особого противопожарного режима караются большими штрафами.

Ранее мы сообщали, что Госдума одобрила повышение МРОТ с 1 января 2023 года, а значит, и штрафы вырастут.

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