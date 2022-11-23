"Бабки идут, все бухают": таксист записал и опубликовал разговор с мобилизованным во время поездки за водкой

Водитель такси в Новосибирске опубликовал в Сети запись разговора с мобилизованным, которого отвозил от пункта сбора до магазина за водкой.

Мобилизованный из Болотного Новосибирской области рассказал таксисту, как проводят время такие как он, призванные.

Издание НГС отыскало таксиста и пообщалось с ним. Максим Шарухин подтвердил, что вызов пришел к сборному пункту. Он приехал.

"Как выглядел этот товарищ? Да алкаш деревенский, лет 40–50 — где-то так. Синегал", — описал поездку и своего попутчика водитель Михаил Шарухин.

Для удобства расшифровки разговора водитель отмечен "Т". Мобилизованный - "М". Некоторые фрагменты приводим полностью.

Т: — А что вы запились?

М: — А *** (кто) его знает. Бабки (деньги. — Прим. ред.) идут, ***, все бухают, ***.

Т: — Бабки идут, бухаете? Что бабки семье не переводите?

М: — Почему? Не, они же все забирают, ***.

Т: — А зачем вам столько денег, если вы бухаете… Вы чего, не понимаете, что ли, что происходит?

М: — Да… Никто не понимает. (Смеется.)

Т: — Никто не понимает? Только все пьют?

М: — Все *** (пьют).

Т: — А зачем? Вас что, сюда побухать собрали?

М: — Наверное, ***.

Т: — А сейчас-то повод какой? Что сегодня-то нажрался? Не хватило алкашки, поехали за ней?

М: — Послали, ***.

Т: — Кто тебя послал?

М: — Пацаны.

Т: — Пацаны или офицерский состав?

М: — Не, пацаны.

Т: — А ты что, самый быстрый на ногу?

М: — Ну да. Я *** (хожу) хорошо.



Т: — А сам-то ты кто, откуда?

М: — Из Болотного.

Т: — Из Болотного? О, Болотное — прекрасное место.

Т: — Чем ты там занимался?

М: — Я вообще, как говорится… Ну, с (неразборчиво) сидел дома. А моя работала.

Т: — А твоя работала? А сейчас ты отдуваешься, да? Она приезжает и у тебя карточку вычищает, пока не уехал?

М: — Да, да.

Т: — Ну, то есть тебя сослали сюда, чтоб ты тут пробухался.

М: — (Смеется.) Я сидел, короче, она пришла и ***. Ну и давай мне ***. Ну, забирают, ***, всех в армию, ***. А ты что сидишь, ***? Ну, я ей говорю: «Ну, ладно, пойду».

Т: — Пойду, да? Все пошли, и я пошел, да?

М: — И я пошел, да. Не, у нас в деревне, ***, никто не пошел. Я один пошел.

М: — А остальные, ***, ходят, ***, ну, работают, ***. Пшеница, ***. На току кто-то еще работает.

Т: — Остальные — при деле? Только бездельников собрали, да?

М: — Да, да.

Т: — Вот тут такие *** (разгильдяи) собрались все: в одном полигоне, в одной палатке живут, бухают, друг другу рожи бьют. Правильно?

М: — Ну, да.

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