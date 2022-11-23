"Давайте его в зону СВО!": тот самый солдат, который руками отбрасывал вражеские гранаты, высказался о блогере Некоглае, который его пародировал

Солдат Рустам Худайнуров, который прославился на весь мир тем, что голыми руками отбросил несколько гранат, которые на него прицельно сбрасывали с дрона ВСУ, высказался о блогере Некоглае. Молодой человек снял пародию на бойца.

"Глупый мальчик и всё. Делал это ради денег, просмотров. Таких надо отвозить в зону СВО, чтобы не делали так. Потому что война — это страшно!", - отметил Рустам.

Как сообщает shot, Рустам Худайнуров сказал, что блогеру надо на себе понять, что это не шутки и не повод для хайпа.

Некоглай сейчас всё ещё находится в центре временного содержания мигрантов. В ближайшее время его должны депортировать в Молдавию.