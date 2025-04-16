Знать, чтобы защищать

Сегодня быть экологом значит учиться каждый день, искать новые пути и использовать самые передовые технологии. В апреле даже есть такая дата – День экологических знаний. Рассказываем, где и как совершенствуются экологи АО «Транснефть – Прикамье» - крупнейшей трубопроводной компании Волго-Камского макрорегиона.

На пульсе изменений

Экология – «подвижная» наука. Меняется законодательство, улучшаются технологии, вырабатываются новые подходы к защите окружающей среды. Чтобы быть на высоте, специалисты служб экологической безопасности и рационального природопользования «Транснефть – Прикамье» постоянно прокачивают свои навыки. Высокий уровень профессиональной компетенции – залог минимального воздействия на природу.

Прежде всего, важно получать актуальную правовую информацию и следить за всеми нововведениями. За этим экологи обращаются к современным справочным системам и авторитетным периодическим изданиям. В них не только данные о новых нормативных актах, но и практические рекомендации по их применению. Погружение в динамичное информационное поле позволяет специалистам оставаться в курсе всех изменений и эффективно применять полученные знания в работе.

Одним из катализаторов профессионального роста выступает участие в экологических семинарах, форумах, выставках. Подобные мероприятия предоставляют возможность ознакомиться с новыми технологиями, обменяться опытом с коллегами и узнать о лучших практиках в области охраны окружающей среды. Это ощутимый вклад в повышение общей компетентности и улучшение качества работы.

Курс на совершенство

Значительную роль в развитии профессиональных навыков экологов играют курсы повышения квалификации. Например, по теме «Экология и охрана окружающей среды», проводимые Российским государственным университетом нефти и газа имени И.М. Губкина, позволяют обновить теоретические и практические знания, а также узнать о последних изменениях в природоохранном законодательстве.

Кроме того, сотрудники проходят специальную подготовку специалистов систем менеджмента – обучаются внутреннему аудиту. В конечном итоге компетентность внутреннего аудитора влияет на уровень представления предприятия в ходе внешнего аудита: результаты входных данных для формирования анализа о функционировании системы экологического менеджмента, ее эффективное планирование и улучшение результативности.

Целевые курсы направлены на защиту и ликвидацию последствий аварийных ситуаций. В учебном центре «Транснефть – Подводсервис» в Нижнем Новгороде специалисты учатся проводить работы по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на акваториях рек и водоемов. Полученные знания и навыки позволяют минимизировать ущерб окружающей среде в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Отдельное направление - обучение вопросам нормирования выбросов загрязняющих веществ. По его завершении прикамские экологи становятся уверенными пользователями автоматизированных программ по разработке проектной природоохранной документации в области охраны атмосферного воздуха.

В постоянном поиске

«Свои знания наши экологи применяют ежедневно – каждый на своем месте, в пяти филиалах «Транснефть – Прикамье». Но в любой профессии интересно испытать себя, «прощупать» свой уровень. Что и происходит на Всероссийских олимпиадах – таких, например, как «Лучший специалист по охране окружающей среды в России». Не так давно в подобной олимпиаде, охватившей более 700 экологов со всей страны, сотрудники «Транснефть – Прикамье» вошли в десятку сильнейших», - говорит начальник отдела экологической безопасности и рационального природопользования АО «Транснефть – Прикамье» Елена Хабибуллина.

В тройку сильнейших вошла инженер по охране окружающей среды Анастасия Беспалова. Добиться такого результата позволило постоянное изучение нормативных документов, тонкостей и нюансов, касающихся всех сфер профессиональной деятельности.

«Участие в конференциях, семинарах, вебинарах, чтение статей, прохождение курсов повышения квалификации – все это помогает мне расти и совершенствоваться. Необходимо постоянно быть в поиске новых способов получения информации, мониторить изменения природоохранного законодательства, изучать новые законы, держать руку на пульсе экологической повестки», - говорит эколог.

В своей научно-исследовательской деятельности Анастасия взялась за более чем актуальную тему управления выбросами парниковых газов и представила свои изыскания на Международной научно-технической конференция молодежи ПАО «Транснефть».

Участие в конференции позволило молодому инженеру не только поделиться результатами работы, но и пообщаться с коллегами со всей России, обменяться опытом. Появились идеи как развить свою тему и углубить исследование.

Цифровые инструменты плюс системный подход

Новые горизонты открывает цифровизация рабочего места эколога, которая позволит автоматизировать сбор и анализ экологических данных, моделировать экологические риски и оптимизировать природоохранные мероприятия. Экологи предприятия задействованы в пилотном проекте ПАО «Транснефть» по внедрению модуля «Охрана окружающей среды» функциональной подсистемы «Комплексная производственная безопасность».

Подсистема входит в состав корпоративной интегрированной информационной системы «Транснефти». Внедрение модуля обеспечит автоматизированное управление информацией, оперативный доступ к базе данных, ведение экологической документации и формирование отчетов. Проект доказывает: цифровые инструменты способны сделать работу экологов более эффективной и точной.

Образовательные ресурсы, специализированные мероприятия, современные технологии – вот три кита, на которых стоит непрерывное повышение компетенций специалистов-экологов «Транснефть – Прикамье». Именно такой подход позволяет сотрудникам эффективно защищать окружающую среду, снижать воздействие на нее и быть готовыми к любым изменениям в законодательной и технологической сферах.