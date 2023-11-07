«Зима подложит нам всем свинью»: синоптики заявили, к чему готовиться

Российские метеорологи сообщили, что наступающая зима будет капризной и непостоянной. Более того, зимняя погода во многих регионах России будет значительно отличаться от погоды прошлых лет, пишет PRIMPRESS.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил, что предстоящая зима в Российской Федерации не будет сильно холодной: температура воздуха за декабрь, январь и февраль в общей сложности будет превышать норму на один градус и больше.

Согласно словам эксперта, россиян ожидают сильные температурные перепады: оттепели с плюсовой температурой воздуха будут резко сменяться морозами до 20 градусов ниже нуля.

В приближающихся декабре и январе теплая погода будет сопровождаться дождями, и только в феврале начнутся снегопады. Также Роман Вильфанд добавил, что снег не растает до апреля следующего 2024 года.