"Здесь все свои": Путин поддержал Героя России, который растерялся на церемонии награждения

Сегодня, 8 декабря, в Кремлевском дворце состоялось награждение участников СВО. На церемонии вручения госнаград президент Путин пришел на помощь растерявшемуся в торжественной обстановке военному.

"Здесь все свои", - сказал Путин, подбадривая выступающего.

Награждённый медалью "Золотая звезда" улыбнулся, ободрённый этими словами.

"Несмотря на все трудности, мы выполним поставленную задачу и уничтожим нацистскую заразу, пытающуюся разделить наши народы и сделать ничтожной нашу общую историю. Победа будет за нами!" - произнёс он.

Торжественная церемония вручения государственных наград приурочена ко Дню героев Отечества, который отмечается в России 9 декабря.

Ранее мы сообщали, что военные врачи спасли российского солдата, который подорвался на мине и потерял часть лица.