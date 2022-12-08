Человек без лица: военные врачи спасли российского солдата, который подорвался на мине и потерял часть лица

Врачи военно-морского госпиталя Минобороны РФ в Севастополе совершили практически невозможное. К ним доставили в крайне тяжелом состоянии участника СВО, который подорвался на мине. В результате парень лишился большей части лица и шеи.

Врачи сумели восстановить функции речи, глотания и дыхания при помощи протезирования. Они сделали пластику носа, полости рта, неба и даже смоделировали язык. Благодаря мультиспиральной компьютерной томографии, построили модели костей лицевого скелета.

После лечения солдат сможет разговаривать и есть, мимику ему также сохранили.

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