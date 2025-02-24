Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Жарю капустные котлеты: на запах слетаются все соседи — 3 сковороды вмиг разлетаются

Одним из таких волшебных рецептов являются капу...

pinterest.com

Подписаться на Дзен.канал

В каждом доме есть свои кулинарные секреты, которые притягивают ароматами весь район. Одним из таких волшебных рецептов являются капустные котлеты — блюдо, простое в приготовлении, но способное вызвать восторг у каждого, кто ощутит его аромат.

Здесь я поделюсь не только рецептом, который превратит обычный ужин в праздник, но и расскажу, как это блюдо способно моментально разлететься на три сковородки, став изюминкой семейного застолья или дружеской встречи.

Ингредиенты для капустных котлет:

  • 1 средняя кочан капусты
  • 2 яйца
  • 3-4 столовые ложки муки
  • Соль, перец по вкусу
  • Зелень (укроп, петрушка)
  • Подсолнечное масло для жарки

Пошаговый рецепт:

  • Подготовка капусты: Начнем с того, что капусту нужно мелко нашинковать или измельчить в блендере до состояния, когда она становится почти кашицей.
  • Смешивание ингредиентов: В глубокую миску выложите измельченную капусту, добавьте яйца, муку, мелко нарезанную зелень, соль и перец. Все хорошо перемешайте до однородности.
  • Формирование котлет: Из полученной массы формируйте котлеты. Если масса получилась слишком жидкой, можно добавить еще немного муки.
  • Жарка: Разогрейте сковороду с маслом и обжаривайте котлеты с обеих сторон до золотистой корочки.

Почему капустные котлеты так популярны?

Капустные котлеты обладают несколькими преимуществами: они недорогие в приготовлении, содержат много полезных веществ, а главное — их удивительный вкус и аромат способны собрать вокруг стола всех соседей. Такие котлеты идеально подходят для вегетарианцев и тех, кто следит за своим питанием.

Капустные котлеты — это не просто ужин, это возможность удивить и порадовать близких необычным вкусом обыденного продукта. Они подходят для любого случая и гарантированно не оставят равнодушным ни одного из ваших гостей или членов семьи.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

6 часов назад

Вирус с температурой 40 и кашлем до рвоты угрожает республике

Не у нас

день назад

Эти маршруты ведут в никуда: Названы ТОП-3 самых опасных мест в океане

как использовать гербицид

Новости Казани

день назад

Возобновились споры жителей Татарстана о смене часового пояса

Интересное в Казани

3 дня назад

Откуда скидки 60% на анализы в Казани? Разбираемся, можно ли им доверять

системный коучинг в Санкт-Петербурге

Не у нас

день назад

Роман Бузунов рассказал, как бороться с бессонницей

Новости Казани

7 часов назад

Стали известны цены на отдых в термах «Пляж» в Казани

Не у нас

9 часов назад

В Твери 71-летняя женщина умерла на концерта Елены Ваенги

Не у нас

день назад

Ученые изучают «капсулу» в Антарктиде: она может возродить жизнь на Земле
Новости Казани
4 часа назад

В 2025 году Казань проведёт 4 чемпионата России

Владимир Леонов рассказал, что в Казани в 2025 ...

Не у нас

3 часа назад

В Сочи сошла лавина: спасатели отправились на поиски туриста

Новости Казани

5 часов назад

В Казани безработный 27-летний внук убил бабушку

Новости Татарстана

5 часов назад

Саша Стоун уступил победу участнице из Татарстана в шоу «Титаны» на ТНТ

Новости Казани

5 часов назад

Стали известны подробности о смертельном инциденте в казанском баре Endorphin
В Татарстане девушка и ребенок отравились угарн...
Новости Татарстана
4 часа назад

В Татарстане девушка и ребенок отравились угарным газом

Новости Татарстана

6 часов назад

Вирус с температурой 40 и кашлем до рвоты угрожает республике

Новости Казани

6 часов назад

Во время съёмок сериала «Айда» в Казани будут введены ограничения

Новости Казани

7 часов назад

В казанском баре женщину придавило газовым баллоном
Скидки до 50%: казанцы отдают стоматологам на л...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Скидки до 50%: казанцы отдают стоматологам на лечение зубов миллионы каждый месяц, но этого можно избежать