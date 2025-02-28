Шеф-повар Ивлев поделился семейным рецептом блинов на Масленицу: просто и вкусно
timacad.ru
Масленичная неделя не только время для развлечений и народных гуляний, но и идеальный шанс порадовать домочадцев изысканными и ароматными блинами.
Известный мастер кулинарного искусства, шеф-повар Ивлев, решил поделиться уникальным рецептом блинов, который является семейным реликвией и испытан временем.
«Подлинная ценность блинов на Масленицу заключается не просто в следовании традициям, а в возможности выразить свои чувства и уважение к родным через кулинарию», — отмечает Ивлев.
Шеф-повар подчеркивает, что его методика доступна каждому, превращая кулинарный процесс в захватывающее семейное мероприятие.
Необходимые ингредиенты:
- Пшеничная мука — 300 грамм
- Свежее молоко — 500 миллилитров
- Куриные яйца — 3 штуки
- Кристаллический сахар — 2 столовые ложки
- Поваренная соль — 1 чайная ложка
- Масло растительное — 3 столовые ложки (дополнительно для жарки)
- Чистая вода — 100 миллилитров (для нужной консистенции теста)
Этапы приготовления:
- Соедините муку, сахар и соль в широкой миске.
- В другом сосуде слегка взбейте яйца, после чего добавьте молоко и воду.
- Постепенно соединяйте жидкую смесь с сухими ингредиентами, активно перемешивая для предотвращения образования комков.
- Влейте в тесто растительное масло и тщательно размешайте до однородности.
- Разогрейте сковороду, смазанную тонким слоем масла.
- Выливайте порции теста, распределяя его по поверхности сковороды для получения тонких блинов.
- Обжаривайте каждый блин до золотистой корочки с обеих сторон.
Ивлев советует не спешить и дать тесту «отдышаться» перед началом жарки. Это гарантирует идеальную текстуру блинов.
«Оставьте тесто на несколько минут, и оно станет только лучше», — уверяет шеф.
Подавать эти блины можно с любимыми добавками: будь то классическая сметана, мед, разнообразные джемы или даже икра. Как отмечает Ивлев, разнообразие начинок приносит истинное удовольствие от еды в период Масленицы.
Этот рецепт станет прекрасным поводом для сбора всей семьи, позволяя каждому окунуться в мир домашнего тепла и уюта, поделиться радостью и теплом в кругу самых близких.
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