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Шеф-повар Ивлев поделился семейным рецептом блинов на Масленицу: просто и вкусно

В преддверии Масленицы известный шеф-повар Ивле...

timacad.ru

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Масленичная неделя не только время для развлечений и народных гуляний, но и идеальный шанс порадовать домочадцев изысканными и ароматными блинами.

Известный мастер кулинарного искусства, шеф-повар Ивлев, решил поделиться уникальным рецептом блинов, который является семейным реликвией и испытан временем.

«Подлинная ценность блинов на Масленицу заключается не просто в следовании традициям, а в возможности выразить свои чувства и уважение к родным через кулинарию», — отмечает Ивлев.

Шеф-повар подчеркивает, что его методика доступна каждому, превращая кулинарный процесс в захватывающее семейное мероприятие.

Необходимые ингредиенты:

  • Пшеничная мука — 300 грамм
  • Свежее молоко — 500 миллилитров
  • Куриные яйца — 3 штуки
  • Кристаллический сахар — 2 столовые ложки
  • Поваренная соль — 1 чайная ложка
  • Масло растительное — 3 столовые ложки (дополнительно для жарки)
  • Чистая вода — 100 миллилитров (для нужной консистенции теста)

Этапы приготовления:

  • Соедините муку, сахар и соль в широкой миске.
  • В другом сосуде слегка взбейте яйца, после чего добавьте молоко и воду.
  • Постепенно соединяйте жидкую смесь с сухими ингредиентами, активно перемешивая для предотвращения образования комков.
  • Влейте в тесто растительное масло и тщательно размешайте до однородности.
  • Разогрейте сковороду, смазанную тонким слоем масла.
  • Выливайте порции теста, распределяя его по поверхности сковороды для получения тонких блинов.
  • Обжаривайте каждый блин до золотистой корочки с обеих сторон.

Ивлев советует не спешить и дать тесту «отдышаться» перед началом жарки. Это гарантирует идеальную текстуру блинов.

«Оставьте тесто на несколько минут, и оно станет только лучше», — уверяет шеф.

Подавать эти блины можно с любимыми добавками: будь то классическая сметана, мед, разнообразные джемы или даже икра. Как отмечает Ивлев, разнообразие начинок приносит истинное удовольствие от еды в период Масленицы.

Этот рецепт станет прекрасным поводом для сбора всей семьи, позволяя каждому окунуться в мир домашнего тепла и уюта, поделиться радостью и теплом в кругу самых близких.

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