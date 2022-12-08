Замглавы Совбеза РФ Медведев допустил, что в России можно вернуть смертную казнь, не внося изменений в Конституцию

Речи о немедленном возврате в РФ смертной казни не идет, но это возможно, причем без изменения Конституции, если на то будут очень веские основания - опасность тягчайших преступлений будет зашкаливать или же в военное время. Об этом сообщаил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

"Я никогда не говорил о необходимости немедленного возврата смертной казни. Это возможно, только если к тому есть максимально весомые основания. Например, если общественная опасность тягчайших преступлений в стране зашкаливает - убийств прежде всего - или в военное время, как это и раньше бывало", - заявил Медведев, отвечая на вопрос издания РИА Новости, надо ли принимать такое решение.

"И тогда не нужно менять конституцию, это абсолютно излишне. Достаточно, чтобы изменились сами правовые позиции Конституционного суда по вопросу о смертной казни. А в таких условиях они не могут не измениться. И это отлично понимают все разумные люди, в том числе и те, кто специально поставлен охранять права и свободы человека", - сказал Медведев.

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