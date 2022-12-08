"Ненавидят не только Россию": боец в Донецке откровенно рассказал о том, как пытают русских пленных

Иностранные наемники, которые на Украине зверски пытают пленных ВС РФ, ненавидят не только Россию, но и все, что с ней связано так или иначе, и эта ненависть находит отражение в изощренных пытках, которые они применяют по отношению к захваченным в плен русским.

Об этом рассказал донецкий боец "Царьграду". По его словам, группа наемников из Грузии, которые сейчас попали в окружение под Артемовском, славится особо жестокими пытками.

Главарь группировки Мамука Мамулашвили неоднократно заявлял, что российских военнослужащих необходимо казнить, даже не взяв в плен.

По словам бойца Деяна Берича, жестокость иностранных наемников началась задолго до русской спецоперации, еще в 2008 году. И продолжается по сей день.

Члены таких группировок ненавидят всех людей, которые просто чувствуют себя русским. Пусть это будут грузины или абхазы, они всё равно будут под прицелом ненависти наёмников.



"Они живут ненавистью к России, к русским людям и к тем, кто чувствуют русскую душу", - цитирует бойца издание.

Таких извергов очень долго готовил Запад, считает Деян. У России большая душа и умение прощать обиды. Но в данном случае, счиает боец, России нужно быть более жесткой.

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