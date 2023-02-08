"Замечательный" сосед по коммуналке несколько месяцев насиловал школьницу

В Ленобласти правоохранители задержали педофила, который несколько месяцев насиловал школьницу - свою соседку по коммунальной квартире. Как пишет РЕН ТВ, все случилось в поселке Рябово.

С заявлением в полицию обратилась мать 12-летней девочки.

Стражи порядка задержали педофила по горячим следам. Им оказался 29-летний безработный мужчина. На него составили административный протокол, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщали, что в Казани мужчину обвинили в изнасиловании приемной внучки - педофил отчаянно мстит семье прямо из СИЗО.

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