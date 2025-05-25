Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Закон приняли тихо: за собирательство этих грибов придется заплатить миллион рублей

С октября 2023 года в России ужесточились прави...

pkmauto.ru

Подписаться на Дзен.канал

С октября 2023 года в России ужесточились правила сбора грибов. Теперь случайный поход за «тихой охотой» может закончиться не только испорченным настроением, но и серьёзным штрафом. Новые нормы касаются тех видов грибов, которые занесены в Красную книгу — как на федеральном, так и на региональном уровне.

Какие грибы под запретом

Список включает около 41 вида. Среди них — как редкие, так и вполне привычные:

  • Летний трюфель — деликатес, запрещён к сбору без разрешения.

  • Мухомор крошащийся, паутинник душистый — ядовитые, но охраняемые.

  • Вешенка небродийская, шишкогриб хлопьеножковый — малоизвестные, но редкие.

  • Опенок чеканный, трутовик корнелюбивый — встречаются в отдельных регионах.

Важно: в некоторых субъектах РФ под запретом могут оказаться даже белые грибы, подберёзовики и подосиновики, если они включены в региональную Красную книгу.

Что грозит за нарушение

Наказания предусмотрены даже для тех, кто не знал, что собрал редкий гриб:

  • Случайный сбор — штраф от 2 500 до 5 000 рублей.

  • Умышленный сбор — до 1 млн рублей и до 4 лет принудительных работ.

  • Продажа в составе группы — до 9 лет тюрьмы и штраф до 3 млн рублей.

  • Публикация фото или видео со сбором редких грибов — до 6 лет лишения свободы и штраф до 2 млн рублей.

Штрафуют не только за сбор, но и за хранение, перевозку, продажу и даже рекламу грибов, занесённых в Красную книгу.

Почему даже опытные грибники ошибаются

Глава Русского микологического общества Михаил Вишневский поясняет, что отличить охраняемый вид от обычного бывает сложно даже специалистам. Некоторые сыроежки и подберёзовики визуально неотличимы от своих «двойников», не входящих в список.

К тому же перечни охраняемых грибов в регионах могут обновляться каждый год, и привычные грибы внезапно попадают под запрет.

Как не попасть под штраф

  1. Всегда сверяйтесь с актуальной региональной Красной книгой перед походом в лес.

  2. Не собирайте незнакомые грибы, если не уверены в их статусе.

  3. Если гриб вызывает сомнения — не трогайте, лучше просто сфотографируйте.

  4. Не выкладывайте в соцсети фото с «добычей» — это может стать основанием для разбирательств.

  5. Следите за изменениями в законах.

Факт: в некоторых регионах России штрафы за сбор охраняемых грибов уже превышают санкции за браконьерство. В Европе, например в Италии, за незаконный сбор трюфелей можно получить аналогичное наказание, а движение грибников отслеживается с помощью GPS.

Прежде чем идти в лес — проверьте, что можно собирать, а что лучше оставить на месте. Это поможет избежать проблем и сохранить природу.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

20 часов назад

РПЦ через суд получила храм под Орлом

Не у нас

день назад

Ученые: Жизнь обошла бы Землю мимо, если бы сутки не удлинялись

уничтожение таракнов в москве

Не у нас

день назад

Человечеству конец: Земле грозят три сценария конца света

Интересное в Казани

2 дня назад

Когда ударит -30°, будет поздно: почему некоторые казанцы летом готовятся к зимним кошмарам

ремонт холодильников бирюса на дому в Москве

Не у нас

20 часов назад

Раскрыт секрет долголетия: как легко изменить свою судьбу

Не у нас

день назад

The Verge: В Японии создали новую версию Тамагочи с целой планетой питомцев

Не у нас

10 часов назад

Во Владимир привезен ковчег с мощами святителя Тихона

Не у нас

11 часов назад

Yomiuri: береговая охрана Японии без предупреждения начала стрельбу у Кунашира
Новости Казани
3 часа назад

Преподаватель доедет из Казани до Стамбула на велосипеде

В поездке его будет сопровождать Александр Лока...

Новости Татарстана

час назад

За сутки на пожарах в РТ погибли 5 человек

Не у нас

2 часа назад

Ученые из Китая представили гибкий 3D-дисплей с управлением жестами

Не у нас

2 часа назад

Кариес — ВСЁ! Российские учёные придумали наноплёнку для зубов

Новости Татарстана

2 часа назад

В Алексеевском районе РТ потушили пожар на керамическом заводе
В Казани на Терегулова обнаружен труп
Новости Казани
час назад

В Казани на Терегулова обнаружен труп

Новости Казани

3 часа назад

Бастрыкину доложат о ходе расследования дела по факту убийства женщины в Казани

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане мужчина получил смертельную травму на работе

Новости Казани

5 часов назад

3 человека выпали из лодки на Казанке
Казань включается в сюжет: рассказываем, как те...
Интересное в Казани
6 дней назад

Казань включается в сюжет: рассказываем, как театр Даниила Миронова превращает зрителя в героя