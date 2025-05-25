Закон приняли тихо: за собирательство этих грибов придется заплатить миллион рублей

С октября 2023 года в России ужесточились правила сбора грибов. Теперь случайный поход за «тихой охотой» может закончиться не только испорченным настроением, но и серьёзным штрафом. Новые нормы касаются тех видов грибов, которые занесены в Красную книгу — как на федеральном, так и на региональном уровне.

Какие грибы под запретом

Список включает около 41 вида. Среди них — как редкие, так и вполне привычные:

Летний трюфель — деликатес, запрещён к сбору без разрешения.

Мухомор крошащийся, паутинник душистый — ядовитые, но охраняемые.

Вешенка небродийская, шишкогриб хлопьеножковый — малоизвестные, но редкие.

Опенок чеканный, трутовик корнелюбивый — встречаются в отдельных регионах.

Важно: в некоторых субъектах РФ под запретом могут оказаться даже белые грибы, подберёзовики и подосиновики, если они включены в региональную Красную книгу.

Что грозит за нарушение

Наказания предусмотрены даже для тех, кто не знал, что собрал редкий гриб:

Случайный сбор — штраф от 2 500 до 5 000 рублей.

Умышленный сбор — до 1 млн рублей и до 4 лет принудительных работ.

Продажа в составе группы — до 9 лет тюрьмы и штраф до 3 млн рублей.

Публикация фото или видео со сбором редких грибов — до 6 лет лишения свободы и штраф до 2 млн рублей.

Штрафуют не только за сбор, но и за хранение, перевозку, продажу и даже рекламу грибов, занесённых в Красную книгу.

Почему даже опытные грибники ошибаются

Глава Русского микологического общества Михаил Вишневский поясняет, что отличить охраняемый вид от обычного бывает сложно даже специалистам. Некоторые сыроежки и подберёзовики визуально неотличимы от своих «двойников», не входящих в список.

К тому же перечни охраняемых грибов в регионах могут обновляться каждый год, и привычные грибы внезапно попадают под запрет.

Как не попасть под штраф

Всегда сверяйтесь с актуальной региональной Красной книгой перед походом в лес. Не собирайте незнакомые грибы, если не уверены в их статусе. Если гриб вызывает сомнения — не трогайте, лучше просто сфотографируйте. Не выкладывайте в соцсети фото с «добычей» — это может стать основанием для разбирательств. Следите за изменениями в законах.

Факт: в некоторых регионах России штрафы за сбор охраняемых грибов уже превышают санкции за браконьерство. В Европе, например в Италии, за незаконный сбор трюфелей можно получить аналогичное наказание, а движение грибников отслеживается с помощью GPS.

Прежде чем идти в лес — проверьте, что можно собирать, а что лучше оставить на месте. Это поможет избежать проблем и сохранить природу.