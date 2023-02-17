Взрослый мужчина похитил школьницу, чтобы жениться на ней

В Москве мужчина похитил школьницу, чтобы на ней жениться

В Москве взрослый мужчина похитил девочку-школьницу, чтобы жениться на ней. По данным "МК", Равшан был глубоко и безнадежно влюблен в ученицу 11 класса, но ее родители категорически отказались выдавать ее замуж.

Тогда обиженный Равшан подкараулил девушку, когда та выходила из машины родственника, и похитил ее.

О преступлении стало известно от самого похитителя, который позвонил будущим родственникам, сообщив, что их дочь у него, и он намерен сыграть с ней свадьбу. Родители не оценили романтичного поступка, и отец школьницы тут же обратился в полицию.

Сотрудники полиции предъявили горе-жениху обвинение в похищении человека, которое может обернуться для него большим тюремным сроком.

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