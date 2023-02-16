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Семейная пара из Казани вербовала женщин в Беларуси для оказания секс-услуг в Татарстане

Семейная пара из Казани вербовала жительниц Беларуси для оказания интимных услуг в Татарстане
Семейная пара из Казани вербовала женщин в Беларуси для оказания секс-услуг в Татарстане

Фото: открытые источники

В Могилевской области семейная пара из Казани вербовала местных для работы в эскорте в Татарстане. Подробности криминального бизнеса супругов рассказал официальный представитель СКР Александр Суходольский.

По данным следствия, с января по февраль 39-летний иностранец в социальных сетях размещал объявление. В нем он предлагал работу для девушек в РФ. Мужчина искал красивых, стройных и смелых барышень для "взаимовыгодного сотрудничества".
Общаясь по переписке с 20-летней девушкой, мужчина пообещал ей работу в эскорте за границей, отметив, что сам уже более 10 лет в этом бизнесе и его клиентская база насчитывает более тысячи состоятельных и проверенных мужчин.

Спустя несколько дней мужчина прилетел в Минск, а затем приехал в Могилев на встречу. К слову прилетел не один, а вместе с супругой, которая и вела дальнейшие переговоры с девушками.

Обсудив условия, мужчина приобрел билеты на поезд себе, жене и девушкам, а также договорился с белорусками о встрече вечером и дальнейшем выезде. После того как девушки уехали собирать вещи, супруги были задержаны.

В ходе допроса были изъяты их мобильные телефоны. Мужчина рассказал, что с лета 2022 г. занимался поиском девушек из Беларуси для оказания интимных услуг на территории Казани.
Фигуранты заключены под стражу. Установлено, что они нигде официально не работают, а организация интимных услуг — единственный их доход. Расследование уголовного дела продолжается.

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