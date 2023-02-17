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"Началось": украинский президент Зеленский сделал заявление о начале масштабного наступления ВС России

Президент Украины Зеленский заявил, что масштабное наступление ВС России уже началось
"Началось": украинский президент Зеленский сделал заявление о начале масштабного наступления ВС России

Фото: levencovka.ru

"Масштабное российское наступление" уже началось. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил накауне в интервью BBC News.

По словам Зеленского, русские атакуют сразу с нескольких направлений, но подробности этих атак он раскрывать не стал.

При этом украинский лидер уверен, что ВСУ в состоянии сопротивляться до тех пор, пока не смогут пойти в контрнаступление. Также он уже в очередной раз отметил, что никакие украинские территории России отдавать не намерен, и на мирные переговоры с РФ идти не собиратся.

В декабре 2022 года Зеленский назвал три шага, которые приблизят наступление мира на территории страны. Политик заявил, что первый шаг заключается в предоставлении Украине современных танков, артиллерии, снарядов, а также более реактивной артиллерии и более дальнобойных ракет.

Второй шаг — оказание поддержки в достижении финансовой, энергетической и социальной стабильности на Украине в 2023 году, в частности обеспечение надежной защиты украинской энергетики от ударов.

Ранее ProKazan писал, что в Международном центре стратегических исследований заявили, что Россия потеряла в спецоперации на Украине почти половину своих танков.

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