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Выздоравливающий командир спецназа "Ахмат" Алаудинов рассказал, как его пытались отравить в зоне СВО

Командир "Ахмата" Алаудинов рассказал Кадырову об отравлении
Выздоравливающий командир спецназа "Ахмат" Алаудинов рассказал, как его пытались отравить в зоне СВО

Фото: yakutsk.ru

Командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов рассказал подробности своего отравления, произошедшего 8 февраля: к нему прибыл курьер с документами. Он описал ситуацию по видеосвязи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

"8-го числа мой племянник подошел и сказал, что прибыл курьер с пакетом. <...> Я ему [адъютанту] сказал: "Возьми документы у этого курьера и занеси мне их". <...> Получилось так, что пацаны молодые, они этих вещей не знают. Они взяли у него этот конверт, занесли, вскрыли и отдали мне его в руки. Я только начал читать бумагу оттуда — и сразу почувствовал резкий запах", — сказал Алаудинов.

Он заявил, что через 1,5 часа началось воздействие яда, и только еще через полтора часа Алаудинов оказался в госпитале. Позже его четыре часа "капали". Командир спецназа сообщил, что у него нет анализов, но врачи сказали, что благодаря первой помощи он и еще один боец, также подвергшийся отравлению, "хорошо вышли из ситуации".

Предположительно, письмо было пропитано отравляющим веществом. Сейчас Алаудинов выздоравливает, ему ничто не угрожает. Сам генерал заявил, что уже готов вернуться в зону СВО.

Ранее ProKazan сообщал, что участников СВО предостерегли о провокациях Украины к 24 февраля.

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