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"Командир собрал и всем сказал стоять до последнего": участников СВО предостерегли о провокациях Украины к 24 февраля

Участники СВО спрогнозировали провокации Украины 24 февраля
"Командир собрал и всем сказал стоять до последнего": участников СВО предостерегли о провокациях Украины к 24 февраля

Фото: открытые источники

С момента начала специальной военной операции на Украине скоро исполнится год. По мнению ряда экспертов, ВСУ к 24 февраля могут приурочить крупные провокации. Например, удар по Крыму или отправку беспилотников вглубь территории РФ.

Как пишет "МК", готовятся к провокациям и бойцы в зоне СВО.

Командир батальона с позывным "Индус" убежден, что противник попытается выплеснуть свою агрессию и нанесет удары по мирным городам.

"Это обычная для ВСУ практика, в их духе. Они каждые праздники устраивают какие-то провокации. За годы службы я попадал под обстрел и был ранен в разные годы 23 февраля, потом 8 марта. На Пасху нас ежегодно обстреливают. Про 9 мая даже говорить смысла нет. Из года в год. Для ВСУшников наши праздники, как красная тряпка для быка. Такое ощущение, что у них установка сорвать нам любые мероприятия. А сейчас им особенно нужны кратковременные победы и красивые картинки".

Боец выразил надежду, что командование ВС РФ тоже не забудет о дате и отдаст приказ "отправить поздравления".

"Так что хочу передать збройным силам Украины: "Готовьте свои пункты дислокации к приему «подарков"...", - заявил боец.

"Зная вероломство и подлость противника, мы, конечно, готовы к любым провокациям. Нас даже командир несколько дней назад собрал и предупредил, что все должны быть начеку. Как-то особенно мы не готовимся, здесь, я считаю, главное моральный настрой. Командир так и сказал: "Мужики, если что, будем стоять до последнего".

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