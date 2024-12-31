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ВТБ опубликовал все популярные схемы мошенничества в период новогодних праздников

В преддверии новогодних праздников эксперты по ...

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В преддверии новогодних праздников эксперты по кибербезопасности предупреждают о значительном увеличении активности мошенников, использующих различные схемы для обмана потребителей. Особенно активны злоумышленники становятся в создании фальшивых приложений известных брендов и маркетплейсов, предлагая соблазнительные скидки, чтобы привлечь внимание покупателей.

Как мошенники обманывают покупателей

Одним из наиболее распространенных методов мошенничества является создание поддельных приложений, которые имитируют популярные торговые платформы. Пользователям предлагаются "эксклюзивные" скидки, при этом для получения предложения необходимо установить приложение. Как только приложение установлено, мошенники получают доступ к персональным данным пользователя, включая банковскую информацию.

Ложные уведомления о выплатах и бонусах

Еще один распространенный вид аферы — это фальшивые уведомления о новогодних бонусах и выплатах. Мошенники привлекают внимание жертв, уведомляя их о несуществующих денежных поощрениях, для получения которых требуется установка определенного приложения или ввод личных данных.

Опасность поздравительных открыток

Поздравительные открытки, рассылаемые через мессенджеры, также стали инструментом для мошенников. Злоумышленники отправляют вирусные файлы под видом праздничных поздравлений, которые устанавливают на устройства жертв шпионское ПО. Это ПО позволяет копировать данные банковских карт, учетные записи и перехватывать пароли.

Советы для защиты

Для защиты от таких атак, эксперты советуют скачивать приложения только из официальных источников, таких как Google Play или App Store, и внимательно проверять отзывы перед установкой. Важно также игнорировать ссылки и приложения, полученные из ненадежных источников, особенно если они предлагают необычно выгодные условия. Для дополнительной защиты стоит использовать надежные антивирусные программы и регулярно обновлять операционные системы и приложения.

Заключение

С увеличением количества покупок и активности в интернете в новогодний период растет и вероятность стать жертвой кибермошенников. Осторожность и предусмотрительность могут помочь избежать потерь и сохранить праздничное настроение без неприятных сюрпризов, пишет РИА Новости.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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