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ВСУ ночью попытались атаковать три региона России

ВСУ ночью попытались атаковать три региона России

Фото: newsparky.livejournal.com

ВСУ, как и обещали, предприняли новогодние попытки "одарить" Россию. Минувшей ночью были предприняты три попытки атаковать три российских региона.

В ночь с 1 на 2 января ракетным обстрелам подверглись Брянская, Воронежская и Запорожская области. В Брянском регионе российские ПВО ликвидировали вражеский беспилотник, который планировал нанести удар по Климовскому району. Губернатор Брянщины Богомаз сообщил, что в результате атаки был поврежден один из энергетических объектов региона, пишет "Русская весна".

Зафиксирована попытка боевиков атаковать Воронеж, удар планировали нанесли по военному аэродрому. Военкоры проинформировали о работе ПВО и взрывах в районе аэропорта "Балтимор", где стоят российские бомбардировщики Су-34. По словам Владимира Рогова, мощный взрыв прозвучал в Мелитополе. Пока информации о жертвах и разрушения в городе не сообщается.

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