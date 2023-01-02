Трагедия с мобилизованными: счет погибших идет на сотни? Опубликованы первые кадры из Макеевки

В Макеевке случилась трагедия - в ночогоднюю ночб ВСУ обстреляли отделение местного ПТУ, где размещались мобилизованные. Военкоры подтвердили, что стреляли из HIMARS, число жертв может исчисляться сотнями, сообщает "Царьград".

О точном количестве пострадавших и погибших официальной информации пока нет.

Скорее всего, именно от отсутствия официальной информации, появляются разные факты с социальных сетях. Так, утверждается, что это были мобилизованные из Саратовкой области.

Военкоры опубликовали фотографии того, что осталось от здания ПТУ. При этом они высказывают недоумение по поводу того, почему мобилизованных разместили так кучно в необорудованном месте да ещё практически в прифронтовой зоне.

"Относительно Макеевки. Прилетело в ПТУ из HIMARS. В здании квартировались мобилизованные. Существенное количество убитых и раненых. Вечером завалы ещё разбирали", - сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

"Жаль ребят в Макеевке. За такие случаи надо наказывать. Не для того, чтобы наказать, а для того, чтобы такие случаи больше не повторялись", - сообщил экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царёв.

"Надеюсь, что виновные, которые принимали решение по использованию этого объекта, будут наказаны", - отметил первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.