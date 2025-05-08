Всех, у кого есть квартира, ждет сюрприз с 9 мая – теперь будет запрещено

С 9 мая в России вступают в силу новые правила, касающиеся доступа коммунальных служб в квартиры и компенсаций за заливы.

Нововведение основано на судебных прецедентах и направлено на ускорение ремонта в многоквартирных домах.

Что изменится с 9 мая?

Как сообщил юрист Максим Иванов, нововведение регламентирует порядок доступа специалистов в квартиры для проведения ремонта общедомовых инженерных систем. Особенно это касается:

Замены труб и коммуникаций,

Профилактических и аварийных работ,

Неотложного технического обслуживания сетей внутри квартир.

Если собственник откажет в доступе, управляющая компания теперь имеет право через суд добиться принудительного входа. Это ускорит срочные ремонты и предотвратит аварии.

Что с компенсациями за затопление?

Ранее во многих случаях всю ответственность за потоп возлагали исключительно на владельца квартиры, из которой произошла утечка. Теперь, по новым судебным решениям:

Ответственность может быть разделена между жильцом и управляющей компанией,

Либо — полностью перенесена на коммунальные службы,

Компенсации пострадавшим соседям будут выплачиваться исходя из причин аварии, а не автоматически за счёт собственника.

«Это важный шаг к балансу интересов: жильцы сохраняют право на неприкосновенность, но должны учитывать интересы всего дома», — подчёркивает юрист.

Что это значит для собственников?

Отказывать в доступе теперь можно не всегда — возможен суд;

При аварии — ваша ответственность может быть минимальной, если вина на УК или старых сетях;

Рекомендуется своевременно уведомлять управляющую компанию о проблемах и не игнорировать профилактические осмотры.