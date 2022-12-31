Военный аналитик Кнутов рассказал о "новогоднем подарке Украине": ВС РФ начали применять новую тактику ракетных ударов

Вооруженные силы РФ начали применять новую тактику ракетных ударов по Украине. Об этом проинформировал военный аналитик, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию "МК".

"Если раньше мы применяли только ракеты "Калибр", а потом подключились еще дроны-камикадзе типа "Герань", то сейчас мы применяем беспилотники, которые идут впереди практически основной массы ракет и отвлекают на себя систему ПВО, заставляя противника тратить ракеты на крайне дешевые и бесполезные дроны", — заявил Кнутов.

Такой комплексный подход, уверен эксперт, способен дать максимальный эффект от ударов по украинской инфраструктуре. Результат - полное уничтожение четырех дивизионов ПВО ВСУ.

Аналитик добавил, что, помимо беспилотников, отвлекающих ПВО, в ударной группе есть ракеты Х-31П и Х-58, которые наводятся по лучу радаров украинских противоракетных систем С-300 и "Бук". В случае с "Буком", система полностью уничтожается, а С-300 лишается радиолокатора, что полностью "ослепляет" его.

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