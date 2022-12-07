Военные в ДНР нашли новый необычный способ штурма позиций ВСУ при помощи перца

Военнослужащие 1-ой Славянской бригады Народной милиции ДНР рассказали, что нашли необычный способ штурма позиций ВСУ, пишет "Лента".

По словам бойцов, в захвате вражеских окопов очень помогает самый обычный перец.

К запалу для ручной гранаты крепят пакет со смесью черного и красного перца и бросают в блиндаж. Облако перца в замкнутом пространстве заставляет противника обливаться слезами и покидать укрытия.

"Противник в слезах выбегал сдаваться", — рассказал один из военнослужащих. По его словам, в ходе операции подразделение не понесло потерь убитыми и ранеными.

Сейчас в условиях полигона штурмовые группы отрабатывают возможность сброса "перцовых бомб" с беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Это существенно расширит возможности в части наступления.

Ранее мы сообщали, что атаки на российские аэродромы в НАТО назвали новым "опасным витком" конфликта.