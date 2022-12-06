В НАТО попытку удара ВСУ по российским военным аэродромам назвали «опасным витком» конфликта

Попытка удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским военным аэродромам стала "опасным витком" конфликта. Об этом в колонке для Bloomberg заявил отставной адмирал ВМС США, бывший главнокомандующий союзными войсками НАТО в Европе Джеймс Ставридис.

Он считает, что Западу теперь просто необходимо "успокоить" украинские власти, заставить их воздержаться от дальнейших атак на РФ. Иначе, считает Ставридис, конфлик наберет обороны и НАТО придется вмешаться напрямую.

5 декабря беспилотные летательные аппараты ВСУ, летевшие на малой высоте в Рязанской и Саратовской областях, были перехвачены системами противовоздушной обороны. Атаке подверглись аэродромы дальней авиации в Дягилево и Энгельсе.

После этого российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования по инфраструктуре Украины.