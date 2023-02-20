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Военкоры забили тревогу: Из-под России выбивают мощную опору

Военкоры забили тревогу: Из-под РФ начали выбивать мощную опору
Военкоры забили тревогу: Из-под России выбивают мощную опору

Фото: открытые источники

Армию РФ лишат мощной опоры - боевых командиров Донбасса начали списывать из-за несоответствия нормам армии мирного времени. Первыми тревогу забили военные корреспондента, которые уверены, что такими темпами по Армии РФ будет нанесен мощный удар.
Как пишет "Царьград", тему поднял военкор Александр Сладков.

В разгаре спецоперации неожиданно "выяснилось", что тысячи донбасских военных формально не являются "настоящими офицерами". Потому как не имеют военного образования, часто не соответствуют требованиям по возрасту и здоровью, не умеют маршировать, никогда в жизни не руководили срочниками и вообще не знают многих важных вещей, привычных для кадрового русского офицера мирного времени.

"Предлагается офицеров равнять под Шойгу, так как он является прошедшим военную школу, начиная с рядового, сержанта, лейтенанта, капитана, майора, полковника - самый, что называется, образец КАДРОВОГО ОФИЦЕРА!?????" - спросил Сладков.

Также он отметил, что эти люди доказали преданность России своей кровью.

Тем же, кто считает, что командиры Донбасса могут быть отстранёны из-за "несоответствий" Сладков призвал посмотреть фильм "Офицеры".
Он напомнил о том, что герои этого фильма начинали как боевые командиры, при положении, но без званий. Они стали генералами, им памятник воздвигнут у Центра обороны России в Москве.

"Пускай сомневающиеся почитают биографию выпускника церковно-приходской школы, почтальона, шахтёра, снайпера, старшины, позже командующего ВДВ Василия Маргелова. Жуков, Ворошилов, Буденный - это все боевые командиры - "самоучки", которые руководили войсками на зависть другим".

Ранее ProKazan писал, что украинские вояки пытали и до смерти замучили мирного жителя в Снигиревке.

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