Барбашов: украинские военные в Снигиревке пытали и убили местного жителя

Украинские военные в Снигиревке, на контролируемой ими территории Херсонской области, пытали и убили местного жителя в гараже его дома. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу района Юрия Барбашова.

Ранее он сообщал, что киевский режим готовит провокацию в Снигиревке, планируя представить убитых в результате украинских обстрелов мирных жителей за жертв российских военных, и на эту тему уже появилось интервью украинского прокурора Николаевской области, в котором он рассказал об эксгумации 27 тел мирных граждан.

"Если Николаевской областной прокуратуре всё-таки хочется заняться своими непосредственными обязанностями, они легко могли бы выяснить обстоятельства гибели Сергея Петровича Рудюка 1976 года рождения, проживавшего в Снигиревке по улице Мичурина, 39. В период с 10 по 12 ноября (2022 года) этот человек был запытан и убит в гараже собственного дома представителями украинских вооружённых формирований. По этому делу так же будет открыто уголовное дело российскими правоохранительными органами", - сказал Барбашов.

Ранее ProKazan сообщал, что Зеленский внезапно заявил, что не будет защищать Артемовск любой ценой и до последнего солдата.