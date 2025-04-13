Водителей с многолетним стажем заставят пересдавать права в конце апреля: теперь мы знаем условия

В 2022 году в России ввели автоматическое продление водительских прав на три года. Эта мера помогла снизить нагрузку на граждан и бизнес в сложный период. Но теперь срок действия продлённых удостоверений постепенно подходит к концу, и обновить документы необходимо до конца 2025 года.

Зачем продлевали права?

Целью временного продления было освобождение водителей от необходимости проходить медкомиссию и заново оформлять удостоверения. Изначально нововведение касалось документов, срок действия которых истекал в 2022 году, но позже оно было расширено и на права, действительные до 2024 и 2025 годов.

Как оформить новые права в 2025 году?

С начала 2025 года обладателям продлённых прав предстоит заменить их на обычные. Сделать это можно тремя способами:

Обратиться лично в ГИБДД.

Посетить ближайший МФЦ.

Подать заявку через портал «Госуслуги» (необходима подтвержденная учетная запись).

Что потребуется:

Паспорт гражданина РФ.

Старое водительское удостоверение.

Медицинская справка (форма 003-В/у).

Квитанция об оплате пошлины.

Госпошлина составляет 2000 рублей, но при оплате через «Госуслуги» действует скидка 30% — сумма уменьшится до 1400 рублей. Медсправку нужно получить заранее — без нее заявление не примут.

Важные ограничения

Продлённые документы действуют только на территории России. Для поездок за границу потребуется либо новое национальное удостоверение, либо МВУ (международное водительское удостоверение). Если срок действия прав уже истёк, езда приравнивается к управлению без удостоверения, а это грозит штрафом от 5000 до 30 000 рублей. Повторное нарушение может привести к лишению прав на срок до двух лет.

Полезные советы

Не откладывайте замену — в конце года очереди в ГИБДД и МФЦ могут быть большими.

Пройдите медосмотр заранее — осенью и зимой многие клиники перегружены.

Проверьте личные данные — в новых правах должны быть корректно указаны категории и ФИО.

Учтите срок изготовления — обычно права делают за 5–10 рабочих дней. На это время можно оформить временное разрешение на вождение.

Дополнительная информация

При смене фамилии или адреса нужно сначала обновить данные в ГИБДД.

Водителям старше 60 лет может понадобиться дополнительная медсправка — это зависит от требований автошкол и страховщиков.

Если продлённое удостоверение утеряно, восстановить его невозможно — нужно оформлять новое с нуля.

Для зарубежных поездок необходимо оформить МВУ. Оно выдается в ГИБДД за 30 минут, госпошлина — 1600 рублей.

Почему не стоит тянуть?

Автоматическое продление прав было временной мерой, и в 2025 году она заканчивается. Просроченное удостоверение может вызвать массу проблем: от штрафов до отказа в аренде авто или заключении трудового договора. Замена прав заранее сэкономит время и нервы, а главное — избавит от лишних рисков на дороге.

Порядок в документах — залог вашей уверенности и безопасности, пишет источник.