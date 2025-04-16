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Владельцам квартир придется несладко: за это простое действие могут посадить в тюрьму на год

Сдача квартиры без оформления и уплаты налогов ...

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Сдача квартиры — отличный способ дополнительного дохода. Но важно помнить: если делать это «втихую», можно не только получить штраф, но и попасть под уголовную статью.

Разбираемся, как сдавать жильё правильно и спокойно спать по ночам.

Что требует закон от собственника

Чтобы всё было «чисто», необходимо:

  • Оформить официальный договор аренды или найма.
  • Подать налоговую декларацию в установленный срок.
  • Заплатить налог на полученный доход.

Договор аренды защищает обе стороны: хозяину он даёт юридическую защиту и гарантию выплат, а жильцам — уверенность, что их не выселят без причины.

Сколько нужно платить налогов

Доход от аренды облагается НДФЛ:

  • 13% — если за год вы получили до 5 млн рублей;
  • 15% — с суммы, которая превышает 5 млн рублей.

Что будет, если не платить

Если налоговая выяснит, что вы сдаёте квартиру и не платите налоги, могут последовать:

  • Штраф — 5% от суммы налога за каждый месяц просрочки (не менее 1 000 ₽ и не более 30%);
  • Пени — 1/300 ключевой ставки Центробанка за каждый день просрочки;
  • Штраф за умышленное уклонение — 40% от суммы долга.

Когда может наступить уголовная ответственность

Если вы не платите налоги и за 3 года задолжаете более 2,7 млн рублей, наступает уже уголовная ответственность:

  • Штраф — от 100 000 до 300 000 рублей;
  • Принудительные работы — до 1 года;
  • Арест — до 6 месяцев;
  • Лишение свободы — до 1 года.

Как избежать проблем: простые шаги

  1. Всегда заключайте договор аренды.
  2. Своевременно декларируйте доход.
  3. Не забывайте уплачивать НДФЛ.
  4. Храните платёжные документы.
  5. При сомнениях — обращайтесь к юристам или в налоговую.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете сдавать квартиру без рисков и спокойно получать доход, сообщает pg21.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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