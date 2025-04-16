Владельцам квартир придется несладко: за это простое действие могут посадить в тюрьму на год
ok.ru
Сдача квартиры — отличный способ дополнительного дохода. Но важно помнить: если делать это «втихую», можно не только получить штраф, но и попасть под уголовную статью.
Разбираемся, как сдавать жильё правильно и спокойно спать по ночам.
Что требует закон от собственника
Чтобы всё было «чисто», необходимо:
- Оформить официальный договор аренды или найма.
- Подать налоговую декларацию в установленный срок.
- Заплатить налог на полученный доход.
Договор аренды защищает обе стороны: хозяину он даёт юридическую защиту и гарантию выплат, а жильцам — уверенность, что их не выселят без причины.
Сколько нужно платить налогов
Доход от аренды облагается НДФЛ:
- 13% — если за год вы получили до 5 млн рублей;
- 15% — с суммы, которая превышает 5 млн рублей.
Что будет, если не платить
Если налоговая выяснит, что вы сдаёте квартиру и не платите налоги, могут последовать:
- Штраф — 5% от суммы налога за каждый месяц просрочки (не менее 1 000 ₽ и не более 30%);
- Пени — 1/300 ключевой ставки Центробанка за каждый день просрочки;
- Штраф за умышленное уклонение — 40% от суммы долга.
Когда может наступить уголовная ответственность
Если вы не платите налоги и за 3 года задолжаете более 2,7 млн рублей, наступает уже уголовная ответственность:
- Штраф — от 100 000 до 300 000 рублей;
- Принудительные работы — до 1 года;
- Арест — до 6 месяцев;
- Лишение свободы — до 1 года.
Как избежать проблем: простые шаги
- Всегда заключайте договор аренды.
- Своевременно декларируйте доход.
- Не забывайте уплачивать НДФЛ.
- Храните платёжные документы.
- При сомнениях — обращайтесь к юристам или в налоговую.
Следуя этим рекомендациям, вы сможете сдавать квартиру без рисков и спокойно получать доход, сообщает pg21.
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