Владельцам квартир придется несладко: за это простое действие могут посадить в тюрьму на год

Сдача квартиры — отличный способ дополнительного дохода. Но важно помнить: если делать это «втихую», можно не только получить штраф, но и попасть под уголовную статью.

Разбираемся, как сдавать жильё правильно и спокойно спать по ночам.

Что требует закон от собственника

Чтобы всё было «чисто», необходимо:

Оформить официальный договор аренды или найма.

Подать налоговую декларацию в установленный срок.

Заплатить налог на полученный доход.

Договор аренды защищает обе стороны: хозяину он даёт юридическую защиту и гарантию выплат, а жильцам — уверенность, что их не выселят без причины.

Сколько нужно платить налогов

Доход от аренды облагается НДФЛ:

13% — если за год вы получили до 5 млн рублей;

15% — с суммы, которая превышает 5 млн рублей.

Что будет, если не платить

Если налоговая выяснит, что вы сдаёте квартиру и не платите налоги, могут последовать:

Штраф — 5% от суммы налога за каждый месяц просрочки (не менее 1 000 ₽ и не более 30%);

Пени — 1/300 ключевой ставки Центробанка за каждый день просрочки;

Штраф за умышленное уклонение — 40% от суммы долга.

Когда может наступить уголовная ответственность

Если вы не платите налоги и за 3 года задолжаете более 2,7 млн рублей, наступает уже уголовная ответственность:

Штраф — от 100 000 до 300 000 рублей;

Принудительные работы — до 1 года;

Арест — до 6 месяцев;

Лишение свободы — до 1 года.

Как избежать проблем: простые шаги

Всегда заключайте договор аренды. Своевременно декларируйте доход. Не забывайте уплачивать НДФЛ. Храните платёжные документы. При сомнениях — обращайтесь к юристам или в налоговую.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете сдавать квартиру без рисков и спокойно получать доход, сообщает pg21.