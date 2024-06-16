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Ветеранам труда предназначена совсем другая пенсия. Минтруд России разъясняет, что людям с этим статусом полагается солидная прибавка

В Российской Федерации Министерство труда поделилось информацией о том, что пенсионеры, имеющие богатый опыт в трудовой сфере, обладают правом на получение дополнительных выплат.

Яна Лаушкина

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В Российской Федерации Министерство труда поделилось информацией о том, что пенсионеры, имеющие богатый опыт в трудовой сфере, обладают правом на получение дополнительных выплат.

Такие почетные ветераны труда могут наслаждаться разнообразными привилегиями и пособиями, которые дополняют основные пенсионные начисления. В их распоряжении находятся различные льготы, такие как скидки на коммунальные услуги и жилье, а также возможность пользоваться общественным транспортом, получать медицинскую помощь, закупать лекарства и даже проходить лечение в санаториях. Чтобы получить звание ветерана труда, необходимо соблюдать определенные условия и следовать процедурам, установленным в соответствующем региональном законодательстве.

Орган региональной власти принимает важное решение о статусе ветерана труда, подчеркивая значимость информированности пенсионеров о льготах и возможностях. Особое внимание уделяется работникам промышленности, которым необходимо знание процесса получения статуса ветерана труда в соответствии с местным законодательством, сообщает PROKAZAN.

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