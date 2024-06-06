Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Ветеранам труда положена совсем другая пенсия. Минтруд России разъясняет, что людям с этим статусом полагается солидная прибавка

По информации от социальных служб выяснилось, что пенсионеры с трудовым стажем в производственной сфере получают ряд дополнительных преференций и выплат к основным пенсионным начислениям.

stolicaonego.ru

Подписаться в Telegram

По информации от социальных служб выяснилось, что пенсионеры с трудовым стажем в производственной сфере получают ряд дополнительных преференций и выплат к основным пенсионным начислениям.

К этим привилегиям относятся разнообразные единовременные пособия и льготы, охватывающие стоимость коммунальных платежей, жилья, использования общественного транспорта, медицинской помощи, приобретения препаратов и лечения на курортах и в санаториях.

Однако для того, чтобы гражданину присвоили звание ветерана труда, ему необходимо соблюдать законные процедуры и критерии, прописанные в законодательных актах региона. Это включает подачу нужных документов в органы социальной защиты. Окончательное решение, присвоить статуса ветерана труда или нет, принимается на уровне региональных органов власти, сообщили в «Нашей газете».

Такая информация подчеркивает значимость осведомленности о всех предоставляемых льготах и возможностях для пенсионеров, особенно для тех, кто работал на производстве, и обращает внимание на важность знания процедур оформления статуса ветерана труда и условий для его получения в рамках регионального законодательства.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Нижнекамске скончалась 56-летняя врач-рентгенолог с 33-летним стажем работы

Интересное в Казани

день назад

Деревня викингов на берегу Свияги: где в Татарстане можно встретить Рагнара и пожить в Доме волка

эффективное народное средство от тараканов

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане 4 июня выпал крупный град

Полезное

2 дня назад

В июне Центробанк поднимет ключевую ставку. На сколько она вырастет?

отделочные работы екатеринбург в Екатеринбурге

Новости Татарстана

5 часов назад

В 69 лет умер экс-директор Казанского хлебозавода №3 Джавидин Кафаров

Новости Казани

23 часа назад

62-летняя женщина упала с крыши казанского ЖК «Лазурные небеса»

Лонгриды

день назад

Саммит приезжает, студенты уезжают: почему «кфушников» выселяют из общежития

Новости Казани

21 час назад

Что известно о женщине, которая упала с крыши ЖК в Казани

Новости Казани

день назад

В Казани дорога утопает в пене
Новости Татарстана
22 часа назад

Одному стало плохо: челнинцы подняли на Эльбрус флаг Татарстана и чак-чак

Одному стало плохо: челнинцы подняли на Эльбрус флаг Татарстана и чак-чак

Новости Казани

час назад

543 жалобы за 2 года: Жилинспекция Татарстана добивается ухода руководителя УК

Новости России

38 минут назад

ВТБ запускает новую систему защиты от кредитных мошенников

Новости Татарстана

час назад

Спортсменка из Татарстана завоевала золото на турнире по фехтованию в Минске

Новости Казани

4 часа назад

Скорость до 400 км/ч: в Петербурге показали, как будет выглядеть поезд до Казани
В Чистополе после падения 4-летнего ребенка в люк возбуждено дело
Новости Татарстана
2 часа назад

В Чистополе после падения 4-летнего ребенка в люк возбуждено дело

Новости Казани

5 часов назад

УНИКС расстался с титулом чемпиона страны 5 июня

Новости Казани

20 часов назад

В Казани за разжигание ненависти к русским начали судить бизнесмена Баязитова

Новости Казани

20 часов назад

Водители пострадали: машины Lexus и Audi столкнулись в Казани
Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни