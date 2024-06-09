Ветеранам труда положена совсем иная пенсия. Минтруд России разъясняет, что людям с этим статусом полагается солидная прибавка

Согласно той информации, которая поступила от Министерства труда РФ, те граждане России, которые обладают статусом ветерана труда, могут полностью рассчитывать на совершенно иной вид пенсионного обеспечения.

Касается это, в первую очередь, тех граждан, у которых трудовой стаж непосредственно сформирован в сфере производства. Они могут, в таком случае, претендовать на оформление совершенно новых выплат и других видов привилегий, в том числе пособия, единовременные выплаты и расходы на повседневные нужды.



Чтобы получит статус ветерана труда, нужно собрать пакет документов и подать его в соцзащиту, где будет принято решение о том, присваивать человеку звание ветерана труда или нет. В любом случае, не лишним будет напомнить всем жителям России о существовании такой потенциальной возможностью, которую они могут воспользоваться для улучшения своего финансового положения и получением дополнительных преимуществ для существенной экономии средств, сообщает PROKAZAN.