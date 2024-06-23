Ваш дом продадут, не спросив вас: новое правило начало работать уже сегодня

С лета 2024 года в России вступят в силу новые правила, касающиеся сделок с недвижимостью между супругами.

Одно из ключевых нововведений касается упрощения требований к нотариальному согласию супругов на сделки с недвижимостью. Ранее процесс получения такого согласия был довольно сложным и требовал значительных временных затрат. С новыми правилами процедура станет проще и быстрее, что позволит ускорить оформление сделок и снизить административные барьеры.

Новшества также включают введение обязательства проверки отсутствия возражений со стороны второго супруга. Теперь, перед заключением сделки, необходимо будет убедиться, что второй супруг не возражает против передачи прав собственности. Это нововведение направлено на защиту интересов обоих супругов и предотвращение возможных конфликтов в будущем.

В связи с предстоящими изменениями супругам рекомендуется пересмотреть условия своих брачных договоров. Это позволит учесть новые правила и избежать неприятных сюрпризов при проведении сделок с недвижимостью. Консультация с юристом поможет разобраться во всех нюансах и подготовить необходимые документы в соответствии с новыми требованиями.

Не упустите возможность воспользоваться упрощёнными правилами и обеспечьте надёжную правовую защиту своих интересов в сделках с недвижимостью. Новый порядок позволит вам быстрее и легче осуществлять сделки, создавая новые возможности для развития и инвестиций, сообщает PROKAZAN.