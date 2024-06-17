Вашу квартиру продадут, не спросив вас: новое правило начало работать уже сегодня

С приходом лета 2024 года в России вводятся значительные изменения в законодательство, касающееся сделок с недвижимостью между супругами.

Эти нововведения предназначены для упрощения и ускорения процесса передачи прав собственности, что обещает существенно трансформировать этот аспект семейного и имущественного права.

Основные аспекты и влияние на участников рынка

Самым заметным изменением является упрощение требований к нотариальному согласию супругов при проведении сделок. Теперь, в ряде случаев, супруги могут осуществлять операции с недвижимостью без необходимости получать нотариально заверенное согласие другого супруга. Это возможно, если недвижимость была приобретена на личные средства одного из супругов, в рамках брачного договора, или после оформления развода.

Введение обязательства для покупателей и получателей дара проверять отсутствие возражений со стороны второго супруга усиливает прозрачность и юридическую защищенность сделок. Это требование призвано минимизировать риски оспаривания сделок на основании несогласия супруга, упрощая процесс правопреемства и уменьшая потенциальные споры.

Потенциальные последствия для рынка недвижимости

Эти правовые изменения предвещают повышение активности на рынке недвижимости, так как упрощение правовых процедур делает сделки более доступными и менее затратными. Ожидается, что ускорение процессов будет стимулировать увеличение объемов продаж и дарения имущества, что активизирует рыночную динамику

Рекомендации для супругов в преддверии нововведений

Супругам, планирующим совершение сделок с недвижимостью, рекомендуется заблаговременно пересмотреть условия своих брачных договоров и при необходимости внести соответствующие изменения. Консультации с квалифицированными юристами помогут полноценно осмыслить новые условия и стратегически подготовиться к изменениям, минимизируя юридические риски и уверенно вступая в новую правовую реальность.

Введение этих новаций является важным шагом к упрощению и ускорению транзакционных процессов в сфере недвижимости в России. Ожидается, что они принесут значительные улучшения для супругов, желающих распоряжаться совместно нажитым имуществом, а также стимулируют общее улучшение рыночной активности, укрепляя экономические позиции страны в этом сегменте.